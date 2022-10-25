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Steam'den oyunseverlere kötü haber: Artık bilgisayar oyunu oynamak hayal olacak

Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı tarihi değer kaybı vatandaşların hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Oyuncuların son kale olarak adlandırdığı dijital oyun dağıtım platformu Steam, Türkiye'ye özel yaptığı yerel fiyatları 1,8 liradan 10 liraya yükseltti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:13
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Artık bilgisayar oyunu oynamak hayal olacak: Steam'den oyunseverlere kötü haber

Steam'den oyunseverlere kötü haber: Artık bilgisayar oyunu oynamak hayal olacak
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Türkiye'de oyunlar için dolar kurunu 1 lira 80 kuruşa sabitleyen Steam'dan oyunseverleri üzecek bir haber geldi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, E-spor sunucusu Steam'den oyunseverlere kötü haber:, Steam'de oyun fiyatlandırma panelinde 11 dolarlık oyuna 125 TL önerilen fiyat verdiğini açıklandı. Özsoy'un paylaşımıyla birlikte Steam'ın dolar kurunu 1,8 liradan 10 liraya yükselttiği ortaya çıktı.

STEAM, MEVCUT DOLAR KURUNU YÜKSELTTİ 
Stratera Games'in geliştiricini ve yayıncılığını yaptığı orta çağ bulmaca oyunu "Havsala: Into the Soul Palace"ın eski Steam kuru fiyatıyla 11 dolarlık fiyatı 24 TL idi. Artık Steam, oyun fiyatlandırma panelinde 11 dolarlık oyun için önerilen fiyat olarak 125 TL gösteriyor.

EN UCUZ OYUN 100 TL'DEN BAŞLAYACAK 
Firmalar ve yayıncılar kendi fiyatını girebilirken birçoğu Steam'in otomatik fiyatlandırmasını kullanmakta ve bu da en kötü bağımsız oyunların 100 TL'den başlayacağını gösteriyor.

Dora Özsoy'un 11 dolar - 24 TL ile satışa sunduğu oyunu Havsala: Into the Soul için 125 TL önerilen fiyat verdiğinin ekran görüntülerini takipçileriyle paylaşarak son kalenin de yıkıldığını açıkladı.

Son dönemde piyasaya sürülen AAA oyunların fiyatları ile aslında bu durumun geldiği anlaşılmıştı. İleriki günlerde piyasaya sürülecek "Call of Duty Modern Warfare 2"nin ön sipariş fiyatı 699,00 TL'den 1099,00 TL'ye yükselmesiyle ve bunun gibi birçok olay Steam'in dolar kurunu arttırdığının en büyük kanıtıdır.

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