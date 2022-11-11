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Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar

Elektrik faturalarına çok fazla yansıyan ve evde neredeyse her gün kullandığımız cihazlardan biri olan bilgisayarın daha az enerji tüketmesi için yapılması gereken 5 aşama belli oldu. İşte o aşamalar...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:21
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Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar

Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
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Gündelik hayatımızda sık sık kullandığımız cihazlardan biri olan bilgisayarların ne kadar enerji harcadığını araştıran bilim insanları, cihazın çok fazla enerji harcamaması için bazı çözüm yolları sundu.

CHİP'ten aktarılan bilgilere göre bir bilgisayarın daha az elektrik harcaması şu 5 yolla sağlanmaktadır:

1. Ekran parlaklığını azaltın

Tam parlaklıkta bir ekran yalnızca çok fazla enerji tüketmekle kalmaz, aynı zamanda gözlerinizi daha çabuk yorabilir. Bu nedenle hem elektrikten tasarruf etmek hem de sağlığınız için parlaklığı azaltmakta fayda var.

2. Yükü azaltın

Aslında ihtiyacınız olmayan programlar genellikle arka planda çalışır. Çalışan programlarınızı düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse kapatın. Örneğin Windows bilgisayarlarda bunu görev yöneticisi ile öğrenebilirsiniz.

3. Ekran koruyucuyu kullanmayın

Ekran koruyucu gereksiz yere enerji tüketir. Bu nedenle, devre dışı bırakmalı ve otomatik bir ekran kilidi ayarlamalısınız.

4. Yardımcı cihazları çıkarın

Bilgisayarınıza bağlı yazıcılar, USB'ler harici sabit sürücüler, hoparlörler vb. gibi ek aygıtlar, kullanılmadıklarında bile USB bağlantı noktalarından sürekli olarak güç tüketir ve bu nedenle bilgisayarınızın enerji tüketimini artırır. Bu yüzden onları kaldırabilirsiniz.

5. Bekleme modundan kaçının

Bekleme modu, bilgisayarı kullanmadığınız süre boyunca birkaç saat boyunca gereksiz yere bekleme gücü tüketir. Bu nedenle tamamen kapatmalısınız.

Enerjiden tasarruf etmenin en iyi yolu, bilgisayarınızı ve yazıcınız gibi diğer aygıtları, fişlerini tamamen çıkarabilmeniz için kapatılabilir bir anahtarlı uzatma kablosuna bağlamaktır. Çünkü fişe takılı cihazlar kapalıyken bile bekleme gücü tüketir.

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