Laptop bataryası neden hemen tükenir

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Dizüstü bilgisayarların pil ömrünün ne oranda azalacağını bir çok farklı faktör belirler. Mesela bir cihazı sürekli şarj edip şarjdan çekmenin pil sağlığına zarar verdiğini biliyorsunuzdur. Ayrıca sürekli olarak şarjda tutulan bataryaların sağlığı da olumsuz etkilenmekte. Her ne kadar dizüstü bilgisayarlarda da bu “şarj” mevzusu önemli bir kriter olsa da, tek etmen değil.

Pil performansınızı doğrudan etkileyen faktörler şunlardır:

-Arka planda çalışan uygulamalar

-Sürekli yüksek ekran parlaklığında kullanmak

-Sürekli şarja takılı tutmak

-Hiç şarj etmemek- Bataryayı uzun süre boş bırakmak

-Harici cihazları takılı bırakmak

-Cihazı hazırda bekletmek

-Dizüstünün çok ısınması