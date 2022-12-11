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Deschamps'tan Fas açıklaması: Artık sürpriz değil

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, İngiltere maçından sonra yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 13:01
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Artık sürpriz değil. Deschamps'tan Fas açıklaması

Deschamps'tan Fas açıklaması: Artık sürpriz değil
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Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Deschamps, "Çok büyük bir maç oldu. Önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımın performansının üst seviyesinde olduğunu görmek beni mutlu etti. Oyun anlayışımızı sürdürerek Fas maçına çıkacağız" diye konuştu.

Rakipleri Fas'ın artık sürpriz takım olmaktan çıktığını belirten Fransız hoca "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki artık yaptıkları şey sürpriz değil" açıklamasını yaptı.

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