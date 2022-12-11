Faslı En-Nesyri Portekiz'e attığı gole kaç metre zıpladı? Ronaldo'nun rekoru kırıldı mı?

Fas'ı Portekiz karşısında zafere taşıyan En-Nesyri'nin kafa şutunda havaya kaç metre zıpladığı merak edilirken, Arap taraftarlar Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun zıplama rekorunu kırdığını iddia etti.
Ronaldo 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla Manchester United'a karşı oynarken en yüksek sıçraması 2.93 metreydi.
beIN Sports'a göre En-Nesyri'nin Portekiz'e attığı golde yaptığı sıçrama 2,78 metre.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.