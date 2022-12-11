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Faslı En-Nesyri Portekiz'e attığı gole kaç metre zıpladı? Ronaldo'nun rekoru kırıldı mı?

Dünya Kupası'nda Faslı En-Nesryi'nin Portekiz'e attığı gol çok konuşuldu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 15:40
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Ronaldo'nun rekoru kırıldı mı? Faslı En-Nesyri Portekiz'e attığı gole kaç metre zıpladı?

Faslı En-Nesyri Portekiz'e attığı gole kaç metre zıpladı? Ronaldo'nun rekoru kırıldı mı?
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Fas'ı Portekiz karşısında zafere taşıyan En-Nesyri'nin kafa şutunda havaya kaç metre zıpladığı merak edilirken,  Arap taraftarlar  Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun zıplama rekorunu kırdığını iddia etti.

Ronaldo 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla  Manchester United'a karşı oynarken en yüksek sıçraması 2.93 metreydi.

beIN Sports'a göre En-Nesyri'nin Portekiz'e attığı golde  yaptığı sıçrama 2,78 metre.

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