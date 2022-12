Bu yiyeceklere dikkat. Vücuttaki o ağrıyı tetikliyor. İltihaba yol açıyor

Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması durumlarına artrit deniyor. İltihaplanmayla birlikte şişme sertleşme, şiddetli ağrılar da ortaya çıkıyor.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, artrikti tetkileyen bazı yiyecekler bulunuyor.Bu, doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri içerir. Glütene duyarlı bazı kişiler, glüten ve kazein içeriği yüksek yiyeceklerden kaçınmaktan da fayda görebilir.

GLÜTEN VE KAZEİN

glüten ve kazein içeriği yüksek gıdaları artriti tetkiliyor. Arthritis Foundation şöyle açıklıyor: "Eklem ağrısı çeken ve buğday, arpa ve çavdarda bulunan glütene veya süt ürünlerinde bulunan kazeine duyarlı kişiler bunlardan kaçınarak rahatlayabilir. Ve glutenin ince bağırsağa zarar veren ve bazen eklem ağrısına neden olan bir otoimmün tepkiyi başlattığı çölyak hastalığı teşhisi konan kişiler, glütensiz bir diyet benimsediklerinde rahatlayabilirler."

DOYMUŞ YAĞ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

Versus Arthritis hayır kurumu, doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden “mümkünse kaçınılmalı veya azaltılmalıdır” diye açıkladı. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler listesinde tereyağı, ghee, yağlı et ve peynir bulunur. Çalışmalar, doymuş yağların yağ dokunuzun iltihaplanmasına neden olabileceğini bulmuştur. Geçmiş araştırmalara göre bu, artritik eklemlerinizin etrafındaki yüksek iltihaplanma seviyeleri ile ilişkilidir. Sağlık kuruluşu, "Diğer suçlular arasında et ürünleri (özellikle kırmızı et), tam yağlı süt ürünleri, makarna yemekleri ve tahıl bazlı tatlılar yer alıyor" diyor.

ŞEKERLİ GIDALAR

Çok fazla şekerli yiyecek yemek iltihaplanmaya neden olabilir. Sitokin adı verilen enflamatuar kimyasalların salınmasına neden olur. Artritli kişilerde sitokinler zaten yüksek sayıdadır. Uzmanlar genel olarak tüm besin gruplarından oluşan dengeli bir beslenmeyi önerir: meyveler ve sebzeler, nişastalı yiyecekler, et, balık, yumurta ve fasulye, süt ürünleri, yağlar ve şekerler.