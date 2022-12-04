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Yusufeli'nde sular altında kalacak yerlerdeki sokak hayvanları tahliye ediliyor

Artvin'de, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalacak yerlerdeki sahipsiz hayvanlar güvenli bölgelere taşınıyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:46
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Artvin'de 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES suları altında kalacak yerlerdeki sahipsiz hayvanlar güvenli bölgelere taşınıyor

Yusufeli'nde sular altında kalacak yerlerdeki sokak hayvanları tahliye ediliyor
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Artvin Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllüler ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yusufeli Belediyesi ve çevre belediyelerden ekipler, sahipsiz hayvanların tahliyesi için yaklaşık 3 hafta önce çalışma başlattı.

Aralarında görev paylaşımı yaparak gün boyunca boşaltılmış köyleri gezerek geride hayvan kalmamasına dikkat eden ekipler, bugüne kadar 500'e yakın kedi ve köpeği güvenli bölgelere götürdü.

Yürütülen çalışmaları koordine eden HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldıkları bilgiler dahilinde ilk sular altında kalacak bölgeler öncelikli olmak üzere riskli bölgelerden hayvanları alıp sağlık hizmeti gereksinimi olanları rehabilitasyon merkezine getirdiklerini, sağlıklı hayvanları da yeni yerleşim yerine saldıklarını ve oradaki beslenmelerini sağladıklarını söyledi.

Hayvanların tahliye çalışmasında kendilerine Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda gönüllünün destek olduğunu belirten Yılmaz, katkı sunanlara teşekkür etti.

Yılmaz, devlet, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin destekleriyle bu süreci yönetmeye devam ettiklerini kaydederek, özel sektörden de maddi ve manevi destek beklediklerini dile getirdi.

DSİ'nin sokak hayvanları için yaptığı kulübeleri en kısa sürede bitirip teslim edeceğini aktaran Yılmaz, "Böylelikle sular altında kalacak yerlerdeki sokak hayvanları bundan sonra yeni yerleşim yerlerindeki yaşam alanlarında hayatlarını sürdürecek." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden veteriner hekim Tarık Gürbüz ise böyle bir çalışmanın parçası oldukları için mutluluk duyduğunu söyledi.

"ÇALIŞMALARIMIZ BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEK"

Erken su altında kalacak bölgeleri riskli bölge olarak değerlendirerek hızlı şekilde tahliyelere devam ettiklerini belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Sular altında kalacak bölgelerde 1000'e yakın sahipsiz hayvan olduğunu tespit ettik. Bu canlarımızdan 500'e yakınını hayvansever derneklerle çevre belediyelerin destekleriyle üç haftalık süreçte tahliye ettik ve güvenli bölgeye taşıdık. Bir o kadar daha var ama önceliğimiz yavrularımız ve bölgeden kendi başına uzaklaşamayacak canlarımız. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."

İstanbul'dan gelen gönüllülerden Burak Mert Ateş de sokaktaki canlara bir zeval gelmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Şu an kısa biz zaman sonra sular altında kalacak Yeniköy köyündeyiz. Köyü baştan başa dolaşarak 'Hayvan kalmış mı?' diye kontrol ediyoruz. Geride tek bir tane bile can bırakmak istemiyoruz." diye konuştu.

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