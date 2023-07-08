Artvin'de aynı anda 2 heyelan

Artvin-Şavşat karayolu, iki farklı bölgede aynı anda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tek şeridi açılan yolda, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'de aynı anda 2 heyelan

İHA'nın haberine göre, Artvin’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şavşat ilçesinde heyelan meydana geldi.

İlk heyelan Artvin- Şavşat karayolu Üzümlü yakınlarında meydana gelirken, ikinci heyelan ise Pırnallı köyü mevkiinde meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı heyelan sonrası bölge ekipler sevk edildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu heyelanda bazı araç sürücüleri yolda kaldı. iş makinesi eşliğinde yolda kalan araçlar kurtarıldı.

Heyelan nedeniyle kapalı olan karayolu ekiplerin çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

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