‘Arvâsî’nin Fikrî Mücadelesi’

Özellikle 12 Eylül 1980 Dabesi öncesi kavgalarını, fikir mücadelelerini objektif tahlil eden kaç kalem var?

Dr. Aytekin Ersal’ın “S. Ahmet Arvâsî’nin Dönemi ve Fikrî Mücadelesi” merakla okuyacağınız bir çalışma. (KOCAV Yayınları, 264 s.)

Dr. Aytekin Ersal’ın diğer kitapları da Türkiye’nin şu şartlarında dikkatinizi çekecektir:

“Şeyh Sait’ten Dersim’e - Cumhuriyet’in Şark Meselesi.”, “Türk Ocakları ve Siyaset (1960'tan Günümüze)”, “Türkiye'de Ulus Devlet - Ve Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör”.

“S. Ahmet Arvâsî’nin Dönemi ve Fikrî Mücadelesi”nin “İçindekiler”e göz atacağız:

Sol – Sosyalist Hareketler / Sosyalist Devrim Arayışı: Aybar ve TİP / MDD Tezi: Ordu –Gençlik Elele Millî Cephede / FKF Dev – Genç Olunca: Gençliğim Eyvah / Milliyetçi - Ülkücü Hareket / Atsız’dan Türkeş’e Gelen / Atsız’la Dostluğun Bedeli Olarak: 1944 Yargılaması / Türkeş’in 27 Mayıs’ı / CKMP ile Yürümek / Üç Hilâlin Gölgesinde / Ülkü Ocakları: Hilâlin Gölgesinde Bozkurt / Seyyid Ahmet Arvâsî Deyince / Seyyid Ahmet Arvâsî’nin Kritik Kavramları / Seyyid Ahmet Arvâsî’nin Türk – İslâm Ülküsü / Seyyid Ahmet Arvâsî’nin Ekonomi Politiği / Seyyid Ahmet Arvâsî’de Sosyal Değişme – Türk Rönesansı / Ülkücü’den Devrimciye / 12 Eylül ve Sonrası Sistemin İntikamı / Ülkücü Hareket Yeniden...

Aytekin Ersal Hergün ve Millet gazetelerini, Ülkücü Kadro, Nizâm-ı Âlem ve Hasret dergilerini didik didik etmiş, Arvasî Hoca’nın külliyatına ulaşmış.

Hergün’de 1979 Mayıs’ında yayınlanan “Ülkücüden Devrimciye Mektuplar” (s.175-180) serisi var ki dönemi merak edenlere, ülkücü-milliyetçi bakışı kavramak isteyenlere tarihin tozlu sayfalarından çıkarılmış anlamlı bir ışık.

Arvâsî’nin 1976 yılında, Bursa’ya yaptığı bir otobüs yolculuğunda, 25 yaşlarındaki solcu bir gençle yaptığı sohbeti, ülkücü hareketin yayın organı Devlet gazetesinde anlatması da bu minvalde zikre değer. Buralarda Hoca’nın düşünce dünyasını, fikrî mücadelesini, pedagog yönünü buluyorsunuz.

Kitap aynı zamanda ülkücü-milliyetçiliğin kuruluş, 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası kopan nesillerini buluşturuyor.

Kitabın tertip sırasına uygun bir şekilde bugün sol-sosyalist hareketlerden bahsetmek istiyorum.

Avcıoğlu-Madanoğlu cuntası, Mihri Belli’nin de desteğiyle, Deniz Gezmiş-Mahir Çayan kuşağını Mehmet Ali Aybar TİP’inden kopartıp silahlı terörün içine çekmesinin hikâyesi kitapta yüze yakın dipnota atıfla anlatılmış ki bunların tamamı sol-sosyalist çizgide yayın yapan dergi ve eserlerden ya da akademik tezlerden alınma.

Mehmet Ali Aybar, Sosyalist Devrim teorisinden hareketle demokratik müzakerenin tarafında yer alıyor. İşçi sınıfı geliştiği için tıpkı Avrupa solunda olduğu gibi siyasî rekabet ortamında sosyalist mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyor. Cuntaya, teröre, silaha mesafe koyuyor. Amerika’yı tenkit ettiği gibi işgallere yönelen Sosyalist Rusya’yı da tenkit ediyor.

Bir de Millî Demokratik Devrim teorisinin taraftarları var ki bunlar Avcıoğlu-Madanoğlu-Mihri Belli’nin başını çektiği grup. Onlara göre Türkiye hiçbir şekilde demokratik rekabetle sosyalist devrime geçemez; feodal, gerici bir yapıya sahiptir. Sürekli Menderes-Demirel çizgisini iktidarda tutacak kör bir zihniyet var. Tek çare ordu içinden devşirilen bir grup subayın darbe yapıp iktidarı MDD çizgisine teslim etmesi. Bunun için de Kemalizm’den sola kayan gençliğin silahlı eylemlere itilmesi, protestoların işgallere dönüşmesi gerekti. Aybar’ın SD (Sosyalist Devrim) çizgisinde gençlik önderi olarak öne çıkan Harun Karadeniz, 1968 baharında başlayan eylemlerin nasıl çığırından çıkarıldığına şahitlik ediyor:

“Onlar bir potansiyel buldular mı derhal en sert eyleme yöneliyorlardı, biz ise hareketi ölçülü yapalım istiyorduk. Onlar her potansiyeli bir çatışmaya sürükleyerek kullanıyorlar ve bunun sonucu olarak zaman zaman öğrenciden büyük destek gördükleri halde, zaman zaman yapayalnız kalıyorlardı. Biz ise potansiyele göre değil, genel plana göre çatışmaya yönelik olmayan bir biçimde eylem planlıyorduk… Onların çatışmaya yönelik tavırlarının en önemli kaynağı ise “Devrimci bir cunta’ (!) umudu oluyordu. Onlara göre her fırsatta polisle çatışma çıkacak ve ‘asker, sivil, aydın’ zümre iktidara el koyacaktı. Nitekim 27 Mayıs’ta böyle olmuştu. Biz ise sürekli olarak cuntayı ve cuntacılığı reddediyorduk.”(s. 32)

Kitapta yıllar sonra gazeteci yazar kimliği ile cuntayla iş birliği yapanların TİP’i nasıl çalışamaz hâle getirdikleri ayrıntılarıyla ortaya konuyor. Suriye’ye, Filistin’e geçip terör kamplarında silahlı eyleme yönlendirilen gençlerin hazin hikâyesi Tarık Buğra’nın bir romanını da hatırlatan bir şekilde “FKF Dev-Genç Olunca: Gençliğim Eyvah” üst başlığıyla değerlendiriliyor.

Sol-sosyalist hareketlere dair, Arvâsî’nin Türk-İslâm Ülküsü’ne gönülden bağlı bir kalemden olabildiğince objektif, akademik derinlikte tahliller okuyorsunuz.

Aytekin Ersal, daha ön sözünde “Ülkücü-milliyetçi, İslâmcı, sol–sosyalist hangi renge boyanmış olursa olsun, Türk gençlerinin, göz ucuyla da olsa, Arvâsî ismi ile temas kurmalarına vesile olmak yazarın en büyük saadeti olacaktır.” ifadesini boşuna kullanmamış diyorsunuz.

“S. Ahmet Arvâsî’nin Dönemi ve Fikrî Mücadelesi” bizi yakın tarihe götürüyor.

Okumak lâzım.