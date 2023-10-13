Arzum Onan biten evliliği hakkında ilk kez konuştu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirdi. Boşanma davasının ardından bugüne kadar sessizliğini koruyan Arzum Onan aylar sonra gazetecilerle konuştu.

Arzum Onan biten evliliği hakkında ilk kez konuştu

1996'da nikâh masasına oturan ve 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.

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22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin 27 yıllık evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.

Arzum Onan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen ‘Kontrol sende cevabı gende’ projesinin elçisi oldu. Oyuncu, önceki gün Taksim'de düzenlenen etkinlikte erken teşhis ve farkındalığın önemine dikkat çekti.

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"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Habercilerle bir araya gelen oyuncu, yeni hayatına alıştığını belirtti. Onan, “Şu dönem hiçbiri için kolay değil ama zaman her şey bizim için her şey güzel olacak. Alışıyorum” dedi.

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Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu söyleyen Onan, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.

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