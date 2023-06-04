Boşanan Arzum Onan aradığını buldu

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Arzum Onan boşanma davasına eski eşiyle el ele gelince gündem olmuştu. Uzun süredir birlikte yaşamayan çiftten Arzum Onan boşandıktan sonra soluğu Foça'da aldı. Oyuncunun doğa ile iç içe pozlarına beğeni yağdı.

Boşanan Arzum Onan aradığını buldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Boşanma davasına el ele gelen ikili sosyal medyada da gündem oldu.

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"Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok" diyen Arzum Onan boşanmanın ardından İstanbul'u hemen terk etti.

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Soluğu Foça'da doğa ile iç içe bir ortamda yakınlarının yanında alan güzel oyuncu pozlarıyla dikkat çekti.

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"Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum" diyen Arzum Onan'ın doğayla iç içe pozlarına beğeni yağdı.

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