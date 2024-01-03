Arzum’un yeni icra kurulu başkanı Arif Emre Ünal oldu

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Arzum’un yeni icra kurulu başkanı Arif Emre Ünal oldu
Co-CEO yönetim sistemine geçen Elektrikli Ev Aletleri markası Arzum’un yeni İcra Kurulu Başkanı Arif Emre Ünal oldu.

Co-CEO sistemine 2023’de geçen Elektrikli Ev Aletleri firması Arzum’da yeni atamalar gerçekleştirildi. Markanın yeni İcra Kurulu Başkanı Arif Emre Ünal oldu. Markanın yönetim sistemine göre; üst düzey yöneticilerin birer yıl arayla icra kurulu başkanlığı görevini yürüteceği bu sistemde Arzum Teknoloji, Ürün ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Ünal, başkanlığı Arda Altınok’tan devraldı. Yeni İcra Kurulu Başkanı Ünal, bu göreviyle birlikte 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kendi görev ve sorumluluklarını da yürütecek. Önümüzdeki 2025 yılında ise İcra Kurulu Başkanlığı görevine Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Serhan Giray getirilecek.

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