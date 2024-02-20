Asabi ağrıları dindirir. Ateşi düşürür. Romatizmada faydalıdır. İşte o ot

Doğal beslenmek, vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri almak için önemlidir.

Doğal beslenme sayesinde hastalıklardan korunabilir ve şifa bulunabileceği bildirildi.

Doğal beslenmenin bir parçası olan sarı otun ve romatizma hastalığının ne olduğunu ve nasıl tedavi edilebileceği anlatıldı.

Sarı otu nedir?

Sarı otu, centiyangiller ailesine ait, gök yeşili renkli bir bitkidir. Nemli kumsallarda yetişir. İnce saplı ve çift yapraklıdır. Çiçekleri sarı renklidir. Karadeniz bölgesinde yaygındır.

Sarı otun pek çok faydası vardır. Ateş düşürücü ve ağrı kesici özelliği vardır. Romatizma gibi iltihaplı hastalıklarda da etkilidir.

Romatizma nedir?

Romatizma, eklem, bağ dokusu, kemik veya kaslarda ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlığına yol açan sağlık sorunlarına verilen genel bir addır.

Romatizma, sadece bu dokuları değil, aynı zamanda birçok organ ve sistemi de etkileyebilen hastalıkları içerir.

Romatizmanın belirtileri şunlardır:

-Eklem ağrısı

-Kas ağrısı, şişlik

-Ateş

-Eklem hareket açıklığının kısıtlanması

-Halsizlik, kilo kaybı

-Kaslarda sertlik, eklemlerde sertlik

-Romatizma, doğru tedavi edilmediğinde, ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu yüzden, romatizma şüphesi olan kişilerin, doktora başvurması ve uygun ilaç veya fizik tedavi alması gerekir.