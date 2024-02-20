Asabi ağrıları dindirir. Ateşi düşürür. Romatizmada faydalıdır. İşte o ot

Erkavim Yıldırım
Asabi ağrıları dindirir. Ateşi düşürür. Romatizmada faydalıdır. İşte o ot
Asabi ağrılarını dindiren ateşi düşüren romatizmada faydalı olan sarı ot ortaya çıktı.

Doğal beslenmek, vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri almak için önemlidir.

Doğal beslenme sayesinde hastalıklardan korunabilir ve şifa bulunabileceği bildirildi.

Doğal beslenmenin bir parçası olan sarı otun ve romatizma hastalığının ne olduğunu ve nasıl tedavi edilebileceği anlatıldı.

Sarı otu nedir?

Sarı otu, centiyangiller ailesine ait, gök yeşili renkli bir bitkidir. Nemli kumsallarda yetişir. İnce saplı ve çift yapraklıdır. Çiçekleri sarı renklidir. Karadeniz bölgesinde yaygındır.

Sarı otun pek çok faydası vardır. Ateş düşürücü ve ağrı kesici özelliği vardır. Romatizma gibi iltihaplı hastalıklarda da etkilidir.

Romatizma nedir?

Romatizma, eklem, bağ dokusu, kemik veya kaslarda ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlığına yol açan sağlık sorunlarına verilen genel bir addır.

Romatizma, sadece bu dokuları değil, aynı zamanda birçok organ ve sistemi de etkileyebilen hastalıkları içerir.

Romatizmanın belirtileri şunlardır:

-Eklem ağrısı

-Kas ağrısı, şişlik

-Ateş

-Eklem hareket açıklığının kısıtlanması

-Halsizlik, kilo kaybı

-Kaslarda sertlik, eklemlerde sertlik

-Romatizma, doğru tedavi edilmediğinde, ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu yüzden, romatizma şüphesi olan kişilerin, doktora başvurması ve uygun ilaç veya fizik tedavi alması gerekir.

İlgili Haberler
Öksürük bronşit ve astımda faydalıdır. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Altınbaşak otunun faydaları nelerdir
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Son Haberler
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı Ekonomi
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı
'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı Yerel Haberler
'Ormanın hayaleti' Ardahan’da yeniden ortaya çıktı
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı Spor
Yılmaz Vural yaraladı. Taraftarlar çıldırdı
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı Gündem
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı
Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı. 1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz’e güzel Yaşam
Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'den ucuz deyip arkadaşlarını da çağırdı. 1 sterlin 39 TL olunca hayat İngiliz’e güzel
Feyza Altun'un serbest bırakıldığı anlar ortaya çıktı. Ağzından çıkan ilk cümle ne oldu ? Gündem
Feyza Altun'un serbest bırakıldığı anlar ortaya çıktı. Ağzından çıkan ilk cümle ne oldu ?