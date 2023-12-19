Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı belli oldu mu?

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Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı belli oldu mu?
İşçi, işveren ve hükümet yetkililerini asgari ücret zammı için bir araya getiren asgari ücret toplantısının ilki 11 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken gözler 3. asgari ücret toplantısına çevrildi. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammını belirlemek için 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ikinci asgari ücret toplantısı sonrası Ocak ayında verilecek asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2024 asgari ücretin ne kadar olacağı asgari ücret toplantılarının ardından netlik kazanacak. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Ocak ayında 5 bin 500,35 TL olan asgari ücret temmuz ayında 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri yeni maaş zammı için bir araya gelmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 31 Aralık tarihinden önce açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için en son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. asgari ücret toplantısının ardından gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihinde.

Asgari ücret toplantısı tarihinin Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.

2024 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

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