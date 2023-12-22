Bakan Işıkhan’dan ‘asgari ücret’ açıklaması: Herkesin mutabık kaldığı seviyede olmasını ümit ediyoruz

TBMM Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Kurul’a hitaben yaptığı bütçe konuşmasında, "2028 sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızın yüzde 7,5’e gerilemesini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

“HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

Asgari ücret görüşmelerine değinen Işıkhan, "2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. 2024 yılında da asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

“3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bakan Işıkhan, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile toplu iş sözleşmeleri sonunda işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerini 15 bin liraya yükselttiklerini belirtti.

Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yükseltme ile tüm brüt ücretlere 2023 yılı ilk 6 ayı için refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde de bu iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Toplu sözleşme görüşmeleri 2023 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Büyük oranda uzlaşma ile neticelenen toplu iş sözleşme sonucunda, toplu sözleşmenin geneline ilişkin oransal zam dışında 11 hizmet kolunun tamamında sendikalarla mutabakat sağlanmıştır. Geçtiğimiz temmuz ayında da yapılan zamlarda en düşük devlet memuru aylığı 22 bin liraya yükseltilmiştir. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

“EYT DÜZENLEMESİNDEN YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ YARARLANDI”

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Vedat Işıkhan, "Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarih ve öncesi sigortalılarımız için emeklilikte yaş şartını kaldırdık. Vatandaşlarımızın talep ettikleri bu beklentilerini karşıladık. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 2 milyondur" dedi.