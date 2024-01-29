Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı ortaya çıktı. Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından 2 TL gündem olmuştu.

Sosyal medyada “Hiç vermesinler, 2 TL ile sakız bile gelmez, 2 TL de neyin nesi” gibi yorumlar yapılmıştı.

Hala 2 TL dalga konusuyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretteki küsuratın detaylarını anlattı.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Işıkhan gündem olan 2 liraya da değindi.

Asgari ücretin komisyon tarafından belirlendiğini vurgulayan Bakan Işıkhan katıldığı bir canlı yayında şunları dedi:

Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı bir düzenlemedir. Buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU

Sosyal medya kullanıcıları asgari ücretin açıklanmasının ardından art arda paylaşımlar yapmıştı. 2 TL hem dalga konusu olmuş hem de infial yaratmıştı. 2 TL ile hiçbir şeyin alınmamasına rağmen neden 2 TL’nin asgari ücrete eklendiği tartışma konusu olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları ise şu paylaşımları yapmıştı: