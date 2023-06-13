Asgari ücret toplantısı sona erdi: Masada rakam yok

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlenen ilk toplantı sona erdi. Toplantının ardından TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi

Asgari ücret toplantısı sona erdi: Masada rakam yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yeni asgari ücret rakamını belirlemek için bir araya geldi. Milyonlarca çalışanı doğrudan ve tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücrete zam oranı için sendikaların masaya getireceği rakamlara dair kritik ipuçları geldi.

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'de bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaparken TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti.

Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak toplantının sonunda yaptığı açıklamasında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı yarın olabilir, herhangi bir tarih yok. Türk-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” dedi.

YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKTI

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, tarafların ekonomik veriler ışığında beklentilerini dile getirmesi ve görüşmelerin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. 2 ya da 3 saat sürmesi beklenen ilk toplantının ardından tarafların saat 16-17 sularında açıklama yapması bekleniyor.

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