Asgari ücret için Fatih Erbakan'dan ortağı AKP'yi rahatsız edecek teklif

Editör: Serkan TALAN

İlk toplantısı bugün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi ve işveren temsilcileri toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Meclise AKP listelerinden girerek milletvekili olan Fatih Erbakan ise, bugün Sultangazi'de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda asgari ücrete dair beklentisini belirtti.

Erbakan asgari ücretin 15 bin TL seviyelerinde olması gerektiğini belirterek, ‘’Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım’’ şeklinde konuştu.

‘’VERGİ DÜZENLEMESİ DE GEREKLİ’’

Asgari ücret ile beraber vergi düzenlenmesinde de değişim olması gerektiğini belirtip, ‘’ Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz.‘’ dedi.