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Türk-İş başkanından 'Asgari ücrete ek zam talebi' açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ek zam talebine ilişkin konuştu. Atalay, "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok" dedi. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 15:50
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Asgari ücrete ek zam mı olacak? Türk-İş başkanı açıkladı

Türk-İş başkanından 'Asgari ücrete ek zam talebi' açıklaması
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, Ankara’da genel merkezlerinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ZAM TALEBİMİZ YOK"

Atalay, asgari ücrete yapılması beklenen ek zam talebine ilişkin “Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim. Ondan sonraki ortama bakarız. Biliyorsunuz, biz Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Toplantıya da gitmedik” diye konuştu. 

"CELEP PAZARLIĞI YAPACAK HALİM YOK"

Atalay, asgari ücret belirlenme sürecine ilişkin ise şunları söyledi:

TÜRK-İŞ bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bize bazı sendikalar diyor ki; 'Gitseydin biraz daha yüksek alırdın.' Ama öyle celep pazarlığı yapacak halim yok.”

'KAMUDA ÇALIŞANLARA ZAM' AÇIKLAMASI

Atalay, kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın olduğunu söyledi.

Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını belirten Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirerek hafta başı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edeceklerini bildirdi.

İktidar ve muhalefetin sermaye karşısında emeği korumak zorunda olduğunu ifade eden Atalay, "Bu ülkede 17 milyon işçiyiz. Örgütlü işçi yüzde 14'tür. Yani her 100 kişiden 86'sı örgütsüz. Bu, kabul edilebilir bir tablo değil" ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatının "sendikaların kırmızı çizgisi" olduğunun altını çizen Atalay, işverenler dışında herkesin kıdem tazminatı ve örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Taşeron işçilerle ilgili yasal düzenlemenin de yapılması ve taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Türk-İş'in talebi taşeron meselesi bir an evvel ülke gündeminden çıksın ve bu mesele bitsin." diye konuştu.

"TAŞERON MESELESİNİN BİTMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Atalay, şöyle devam etti:

"Seçim tarihi açıklanmadan evvel geçici işçilerin kadroya alınmasını talep ediyoruz. Kitlenin tamamını, taşeron işçilerin tamamını hiç kimse kalmadan, şu meselenin ülke gündeminden kalkmasını talep ediyoruz. Biz bu sözleşme kadar, taşeron işçileri de önemsediğimiz için bu konuyu gündeme getiriyoruz. Bu sözleşme döneminde taşeron meselesinin bitmesini talep ediyoruz. Taşeronların tamamını üyem olarak görüyorum, onların meselesini gündeme getirmeye gayret sarf ediyorum."

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında asgari ücret net 8,506.80 TL olarak açıklandı. İşverene toplam maliyeti ise 11,759.40 TL olarak hesaplandı.

2023 Ocak tarihinde bir önceki yılın ocak ayının asgari maaş tutarına göre yüzde 100, Temmuz 2022'ye göre ise yüzde 54 oranında zam yapıldı.

NE OLMUŞTU? 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (Türk-İş) Ocak 2023’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı ve yılın ilk asgari ücreti açlık sınırının altında kaldı.

Verilere göre; dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 2023 Ocak’ta 8 bin 864 TL’ye yükselerek asgari ücretin üzerine çıktı.

Bunun üzerine 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' tartışmaları gündeme getirildi. 

Öte yandan bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, ocakta 28 bin 875 TL’ye yükseldi.

Türk-İş, bekar bir çalışanın toplam yaşama maliyetinin ise 11 bin 557 TL’ye çıktığını açıkladı.

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FG
2.02.2023 16:49
Sen temsil ettiğin işçilere sordunmu da böyle bir açıklama yapıyorsun? Senin acilen oradan gitmen ve yerine işçi haklarını gerçekten savunabilen kişiler gelmeli.  
 
babalarrrrrrr
2.02.2023 16:34
memur rumuzlu arkadaş soda hazımsızlığa iyi gelir. herkes kısmetini yer unutma  
 
Hakki
2.02.2023 16:22
Ne zam mı diyecek. En iyi zam mı aldı. Emekli ve memur sürünsün  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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