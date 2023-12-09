Asgari ücretin kaç TL olacağı kuruşu kuruşuna açıklandı. Duyduğunuz tüm rakamları unutun

Asgari ücret belirlenmesi için haftaya önemli bir toplantı yapılacak. Toplantılardan önce hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi asgari ücretin kaç TL olacağını kuruşu kuruşuna açıkladı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını yapacak. Asgari ücret zammı Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkilerken, ayrıca birçok vatandaşın da gelirini ve ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.
Hükümet sosyal adalet mekanizmasını işleterek 3 madde esasında karara etki edecek:
Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek.
Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek.
İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bürokratların çalıştığını ve teknik çalışmaların yapıldığını belirterek, “Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız.
Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak” ifadelerini kullandı.
Asgari ücretin belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birinci öncelikli olarak görev alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’da yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliği yürütüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamları ile milyonların geliri artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle reel olarak alım gücünü artıracak adımları planladı. Kalıcı refah artışı için birinci öncelik ‘Tek haneli enflasyon’ olarak belirlendi.
Yeni asgari ücretin belirlenmesinde OVP ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası’nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu.
Merkez Bankası’nın tahminiyle uyumlu olan 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 33,66 olarak açıklandı. Bu zamlar 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammını da içeriyor. Ocak ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi.
Bu durumda Merkez Bankası’nın yüzde 65’lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı dikkate alındığında memurların yaklaşık yüzde 50 zam alması bekleniyor.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücret ise 6 aylık enflasyon rakamlarının altında kalmayacak. Bu rakamın yüzde 38 olduğu göz önüne alındığında asgari ücret için pazarlık yapılacak başlangıç rakamı net 15.750 TL olarak görülüyor.
Maaş zamları için önemli bir referans olan memur zammına göre yapılan hesaplamada ise asgari ücret için 17.100 TL rakamı çıkıyor. Bu iki rakam da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masasında etkili olacak.
Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili anket çalışmaları da yapıyor.
Bu iki veri de asgari ücret müzakerelerinde rol oynayacak. Asgari ücret için komisyonun Aralık ayında en az 3 toplantı yapması planlanıyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile paylaşacak.
Sonra uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Yeni asgari ücretin son kararını Başkan Erdoğan verecek. Yeni asgari ücret 31 Aralık 2023’e kadar açıklanacak. Bu nedenle 25-29 Aralık tarihleri önemli hale geliyor.