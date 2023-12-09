CHP asgari ücret için net rakam verdi. 'En az 22 bin TL olmalı'

31 Mart Yerel Seçimleri için CHP Genel Merkezi’nin Balıkesir’de adaylar ile görüşme için görevlendirdiği CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Balıkesir’e gelerek 80 belediye başkanı aday adayı ile bir araya geldi.

“ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 22 BİN TL OLMASINI İSTİYORUZ”

"Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak bütün arkadaşlarımızla beraber çok yoğun bir çalışma dönemini geçirdik" diyen Akay, asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Akay yaptığı açıklamada, "Asgari ücret çok yetersiz 11 bin 402 TL. bunun en az 22 bin TL olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Emekli maaşlarına da değinen Akay, "En düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması olmazsa olmazımız" dedi.

“80 CİVARINDA BAŞKAN ADAY ADAYIYLA GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Edremit Körfez bölgesinde 80 belediye başkan aday adayı ile görüşme yaptıklarına belirten Akay “80 civarında aday adayıyla görüşmeler yaptık. Burada görüşmelerde mümkün olduğu kadar objektif sonuçları alabilmek, bölgeyi en iyi temsil edecek en iyi şekliyle çalışabilecek adayları belirlemeye çalışacağız. Adayların her biri birbirinden kıymetliydi. Burada kriter sadece tabii ki biz vekillerin yüz yüze görüşmeleri de değil, daha değişik kriterler de var. Kamuoyu yoklaması temayül ve halkın da görüşü çok çok önemli. Özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla da ilgili görüşmelere devam edeceğiz. Bugün de bu görüşmelerimize yoğunluk vereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri, diyalogları çok önemli. Tabana dokunmak çok çok önemli" dedi.

“BU SEFER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ MUTLAKA ALMAK İSTİYORUZ”

Balıkesir’in önemli bir seçim noktası olduğunun altına çizen Cevdet Akay “Balıkesir çok çok önemli bir bölge, çok güzel bir bölge ve bizim de en kritik illerimizden biri. Balıkesir’de çok iyi sonuç almayı gayret edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’ni geçen dönem ittifakla girmiştik. Çok az bir oyla kaybettik. Bu sefer Büyükşehir Belediyesi’ni mutlaka almak istiyoruz. 9 olan belediye başkanlığı sayımızı da en az 15 çıkartma hedefimiz var. Hem mevcut belediyelerimizi korumak, üstlerine de mevcut belediyeleri ilave etmek. Ben inanıyorum ki bunu da bu bölge ziyaretlerinde de hissettim, gördüm. Adaylar, aday adayları çok kararlı ve istekli. Tabanda da bu istek ve arzuyu görüyorum. Bu çalışmaların neticesinde MYK’mız ve parti meclisimiz en düzgün adayları belirleyip sahaya en hızlı bir şekilde en süratle ineceğiz ve ülkemiz için, bölgemiz için Balıkesir’de görevli olduğum için de Balıkesir’den de başlamak üzere en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum. Ben bize güzel karşılık veren misafirperverlik yapan Balıkesirli hemşerilerimize de ayrıca özel teşekkürlerimi iletiyorum gerçekten" dedi.