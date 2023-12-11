Cem Küçük yeni asgari ücreti Türkiye'ye ilan etti. Çalışanlara üzecek haberi verdi

Gazeteci Cem Küçük daha önce yaptığı asgari ücret tahmininde 17 bin 500 lira rakamını açıklamıştı. Küçük kendi tahmini açıklayarak "17 bin değil 16 bin TL olacak" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cem Küçük yeni asgari ücreti Türkiye'ye ilan etti. Çalışanlara üzecek haberi verdi

Yeniakit'in haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını şu anlarda yapıyor. Bu yıl ilk defa komisyon toplantılarında asgari ücretli çalışanlar da yer alacak. Bu durum, 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti merak eden milyonlarca çalışanın ilgisini çekiyor.

Cem Küçük, bir canlı yayına katıldı ve “Yeni Asgari ücret ne olacak?” diye soruldu. Küçük, “biliyorum” dedi ve yetkililerden duyduğu bilgileri paylaştı. Küçük, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2023 yılının yıllık enflasyonunun belli olacağını söyledi.

Küçük, resmi enflasyon verilerine göre asgari ücretin yüzde 38 artırılması gerektiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle bu oranın yüzde 40’a yükseltileceğini ileri sürdü. Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrete bu yıl tek seferde zam yapılacağını açıkladıklarını hatırlattı.

Küçük, bu yüzden yüzde 40’lık zamla 15 bin 960 lira olması gereken asgari ücretin ‘tek zam’ nedeniyle 17 bin 500 lira olarak belirlenebileceğini belirtti. Küçük, bu bilgilerin yetkililerden aldığı duyumlarla oluşturduğunu ifade etti.

Küçük, kendi tahminine göre asgari ücretin 16 bin TL olacağını söyledi. Bu rakam, asgari ücretin 17 bin lira veya daha fazla olmasını bekleyen bazı uzmanları hayal kırıklığına uğrattı.

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