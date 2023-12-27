Asgari ücretlinin maaşına haciz gelmesin teklifi meclise sunuldu

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini sunan Gürer, “Krizin sürmesi ve yaşam şartlarının her geçen gün ağırlaşması, vatandaşları zor durumda bırakmaktadır. Bu süreçte, ekonomik zorluklara rağmen hayatlarını devam ettirmeye çalışan bireyler, benimsenen yanlış ekonomi politikalarının etkisiyle borç batağına sürüklenmiş ve borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“BORÇ YÜKÜ ALTINA GİRİYORLAR”

Asgari ücretlinin durumuna dikkat çeken Gürer “Asgari ücretli çalışanlar, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli olarak bankalara borçlanmaktadır. İktidarın benimsediği ekonomi politikaları, asgari ücretle çalışan vatandaşların artık ödeyemeyecekleri bir borç yükü altına girmelerine neden olmuştur” şeklinde konuştu.

“SOMUT BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEKTEDİR”

İcra dairelerinde yer kalmadığını belirten Gürer, “Bankaların tahsil edilemeyen alacaklarını icra takibine alması, mali zorlukların bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. İcra dairelerindeki dosya sayısındaki artış da bu olumsuz durumu somut bir şekilde göstermektedir” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.