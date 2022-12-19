Asgari ücretliye ‘fakir fukara’ diyen Nebati bu kez çorba dağıttı

Yaptığı açıklamalarla, ekonomik tespitleriyle, hiç bir ekonomik tahmininin gerçekleşmemesiyle ve ekonomiyi ‘gözlerdeki ışığa’ benzetmesiyle hafızalara kazınan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çamlıca Camii’nde Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş ile birlikte sabah namazı kıldı. Nebati sabah namazının ardından Camii avlusunda çorba dağıttı.

ASGARİ ÜCRETLİYE FAKİR FUKARA DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz hafta Ekonomim gazetesine yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili, “Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir” ifadelerini kullanmıştı. Nebati’nin bu ifadeleri tepki çekmişti.