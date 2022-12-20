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Asgari ücrette kritik toplantı. Karar günü geldi

Asgari ücrette kritik toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. İşçi ve İşeren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık yapacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:40
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Taraflar bir araya geldi rakam belirlenecek Asgari ücrette kritik toplantı

Asgari ücrette kritik toplantı. Karar günü geldi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşülecek.

İşçi ve işveren tarafının rakamlar üzerinden pazarlıklarını yürüteceği toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi bekleniyor.

KAVLAK:"ARZUMUZ ÜÇLÜ MUTABAKATLA İMZALAMAK"

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, insanların umutla yeni rakamı beklediğini belirterek, "İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde." dedi.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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