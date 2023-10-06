Asgari ücrette en düşük rakam sızdı. Net rakam verildi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücretliler yeni yıl zammını beklerken, ücretle ilgili tahminler de gelmeye başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretin taban fiyatı tahminini açıkladı.

Bayram, "Asgari ücrete gelecek olursak burada ücret sadece enflasyona göre belirlenmiyor. Geçim endeksleri, rekabet koşullarına uygun olarak belirlenmeli, rekabet edilebilir bir fiyat olmalı çünkü ihracatçımız, üreticimiz enflasyondan sıkıldı. Sabit ve dar orta gelirliler ise enflasyonu daha fazla hissediyor. Enflasyonun yükünün emeğe değil de sermayeye biraz daha yüklemek gerekiyor. Asgari ücrete son zamanlarda rekor düzeyde artışlar yapılmıştı. Burada son altı aylık enflasyon farkının yüzde 40’lar civarında olacağını görüyoruz." dedi.

"EN DÜŞÜK 15 BİN 500 İLE 16 BİN TL"

Asgari ücret için tahminde bulunan Bayram, "En düşük 15 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında halihazırda net asgari ücretin olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

MEMURA YÜZDE 34'LERE VARAN ARTIŞ

Bayram, son açıklanan enflasyon oranlarını referans alarak, üç aylık kümülatif enflasyonun yüzde 25 civarında olduğunu belirtti. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmelerden kaynaklı olarak yüzde 34'lere varan artışlar aldığını söyledi.