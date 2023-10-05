İstanbul’da bir öğrencinin aylık harcaması asgari ücreti geçti. Bu fiyatlarla yaşa yaşayabilirsen

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması altında İstanbul’da okuyan öğrencilerin yaşam maliyetlerini araştırdı. Araştırma sonucunda İstanbul’da okuyan bir öğrencinin, üç kişilik bir evde aylık maliyetinin 12 bin 535 TL’ye kadar yükseldiği açıklandı.

İstanbul’da bir öğrencinin aylık harcaması asgari ücreti geçti. Bu fiyatlarla yaşa yaşayabilirsen

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da okuyan üniversite öğrencilerinin aylık yaşam maliyetini araştırdı.

2023 Eylül verileri üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, İstanbul’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin aylık ve yıllık yaşam maliyetinin ne kadar değiştiği hesaplandı.

MARKETTEN KIRTASİYE ALIŞVERİŞİNE KADAR HERŞEY HESAPLANDI

Hesaplamanın, öğrencilik durumuna özgü yaşam maliyetini oluşturan unsurlar olarak tanımlanabilecek barınma, market ve dışarıdan yemek gideri, fatura ödemeleri, kültür sanat, kırtasiye, kişisel bakım, ulaşım harcamaları gibi temel harcama kalemlerine yönelik birincil ve ikincil veriler üzerinden yapıldığı belirtildi.

“ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI ENFLASYON ORANLARI İLE BİRLİKTE DAHA MALİYETLİ HALE GELMİŞTİR”

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yaptığı açıklamada “Barınma, büyük kentlerde öğrenci olanların en büyük gider kalemi olmakla birlikte; yükseköğretim gören gençlerin pek çok ihtiyacı artan enflasyon oranları ile birlikte daha maliyetli hale gelmiştir” dedi.

İSTANBUL’DA YAŞAYAN BİR ÖĞRENCİNİN EN AZ MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE

İPA’nın Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonucuna göre; özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti sadece bir sene içerisinde iki kata yakın artış gösterdi. Üç kişilik bir evdeyse bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 134’lük artışla 5 bin 357 TL’den asgari ücretin de üstüne çıkarak 12 bin 535 TL’ye yükseldi.

“YURTTA KALAN ÖĞRENCİNİN MARKET HARCAMASI EN AZ 2 BİN 287 TL”

Araştırmaya göre; 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel yurtta kalan bir öğrencinin barınma harcaması aylık 3 bin 300 TL iken, bu rakam bu dönemde 10 bin 360 TL'ye çıktı. 2 kişiyle birlikte kiralık evde oturan bir öğrencinin barınma harcaması ise geçen yıl bin 900 TL iken bu yıl 6 bin 250 TL'ye çıktı. Bir diğer aylık en yüksek kalem olan market harcaması geçen yıl 550 TL olan yurtta kalan bir öğrencinin bu yılki market ve dışarıdan yemek harcaması 2 bin 287 TL'ye çıktı. Bu kaleme geçen yıl bin 780 TL ayıran evde kalan bir öğrenci ise bu yıl 3 bin 797 TL ayırmak zorunda.

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