Aşık Veysel vefatının 50. yılında. Arjantinli sanatçıların Uzun İnce Bir Yoldayım performansıyla anıldı

Yunus Emre Enstitüsü, UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023’ün “Aşık Veysel Yılı” ilan edilmesi nedeniyle vefatının 50. yılında Aşık Veysel’i dünyanın farklı coğrafyalarında tanıtmaya yönelik projelerine devam ediyor.

Enstitünün yürüttüğü proje kapsamında Arjantinli müzisyenler yerel enstrümanlarıyla büyük ozanın “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eserini icra etti.

Tango Jazz Quartet, Eduardu Tami, Lola Barrios Exposito, Carla Algeri, Silviana İtaliano ve gitarist Serkan Yılmaz gibi sanatçı ve müzik gruplarının yer aldığı projede, Arjantin’in farklı şehirlerinden çok sayıda sanatçı Aşık Veysel için bir araya geldi.

“ESERİ BENİ DERİN BİR ŞEKİLDE ETKİLEDİ”

Lola Barrios Exposito, “Aşık Veysel, bence dünyanın en büyük ozanlarından biri. Bütünlüğü olan bir sanatçı, paradoksal bir şekilde görme engeline rağmen görmesini bilen, resmetmesini bilen, anlatmasını bilen, bize bizi anlatmasını, bize kendisini, manzarasını, çevresini, insanlarını, köyünü anlatmasını bilen bir sanatçı.

Aşık Veysel bizi hayatı, güzelliği, aşkı sormaya davet ediyor. Bu, hayatın, sanatın, her şeyin içinde olan güzelliğin yalın ve derin anlamlarını aramak için yürünen yoldur. Eseri beni derin bir şekilde etkiledi” dedi.

“AŞIK VEYSEL’LE DERİN BİR BAĞ KURDUĞUMU HİSSETTİM”

Silvia İtaliano, “Belki yalın melodilerinden belki de sade ama derin anlamlı sözlerinden dolayı Aşık Veysel’i ilk dinlediğimde onunla çok derin bir bağ kurduğumu hissettim.

Çokça bilinen eseri Kara Toprak’ta bize rızık veren, bizi besleyen, bizi barındıran, bizi son yolculuğumuzda kucaklayan ve bağrına basan topraktan bahsediyor.

Onun türkülerini söylediğimde bir yerlerden beni dinlediğini hissediyorum.” sözleriyle Aşık Veysel’in kendisinde bıraktığı derin hissiyatı dile getirdi” diye konuştu.

“ÜLKESİNDE SİLİNMEZ İZLER BIRAKMIŞ BÜYÜK BİR SANATÇIYDI”

Projenin gerçekleşmesinde katkıda bulunan Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve Kültür Bakanlığı Müzik Bölümü Direktörü Mabel Cury “Aşık Veysel, ülkesinde silinmez izler bırakmış büyük bir sanatçıydı.

Burada Buenos Aires’te gerçekleştirdikleri tüm kültürel etkinlikler için Yunus Emre Enstitüsünü; sanatçılarını unutmadıkları için Türkiye’yi, Aşık Veysel’i derin bir saygıyla yorumlayan Arjantinli sanatçıları tebrik ederim” dedi.

Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Aydın Bayat, bu tür projelerin kültürlerarası etkileşime imkân tanıdığını, Türkiye ve Arjantin halklarının birbirlerini tanımasına ve birbirleriyle yakınlaşmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Binlerce kilometre öteden Aşık Veysel’in dili Türkçe ile seslenen sanatçılara teşekkür eden Bayat, bu proje ile gelecekte Arjantin’de Aşık Veysel’in eserlerinin icra edileceği bir konser gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.