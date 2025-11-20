Âşık Edebiyatı Gelenekleri İçinde Tokatlı Âşıkların Yeri ve Önemi yazılarımın beşincisinde “tarih bildirme” konusunu ele almak istiyorum. XV. Yüzyıldan itibaren Divan Edebiyatında Arap harflerinin her birine bir sayısal değer yükleyerek doğum, ölüm, düğün, zafer, felaket, deprem vb. çeşitli olayların meydana geldiğini hatta bir binanın yapılış tarihini EBCED hesabı diye adlandırılan bir teknikle tarih saptama işlemine tarih düşürme denir. Tarih düşürme işlemi Âşık Edebiyatında da Divan Edebiyatının etkisi ile uygulanmaya başlamış ve zaman içinde gelenek haline dönüşmüştür.

Tokatlı âşıklar da, kıtlık, yangın, sel felaketi, salgın hastalık vb. toplumu yakından ilgilendiren sosyal hayatla ilgili olaylarla, kendi doğum tarihlerini şiirlerinde şi vakanüvistler gibi kaydetmişlerdir.

Âşıkların şiirlerinde geçen tarihlerin Halk Edebiyatı araştırma ve incelemelerinde büyük önemi vardır. Bu tarihlerle o âşığın yaşadığı çağ ve çoğu zaman da hayatta olduğu yıllar belirlenebilmektedir.

Âşıklar XVII. yüzyıl sonuna kadar Hicrî takvimle tarih bildirmiş, XVIII ve XIX. yüzyılla XX. yüzyılın başlarında ise Rumî takvime göre tarih belirtmişler, l926’dan sonra da bugün kullandığımız milâdi takvime göre tarih bildirmişlerdir.

Hicri takvime göre tarih bildirme:

Zile fukarası halleri ey can

Dinlersen eyleriz muhtasar beyan

Sene doksan bire yakın kalınca

Şiddeti şitadan halleri yaman (Sezaî)

Hicri l291, miladi 1874 olup Zile ve çevresindeki büyük kıtlığın tarihî bildirilmektedir.

Rumi takvime göre tarih bildirme:

Bin üç yüz otuzda hesab-ı rumi

Gözüm gördü koptu harbi umumi

Top tüfekle eylediler hücumu

Nice yüzbin canlar kurban göründü

Rumi 1330, miladi l914’te Birinci Cihan Savaşı’nın başlangıcını; Zileli Âşık Kâmilî de, İlk dörtlüğü:

Sene bin iki yüz kırk dokuz oldu

Bu insanlar pek tamaha geldiler

Bir ihrak erişti şehri Zile’ye

İşiten ehli dil cümle geldiler

biçiminde olan şiirinde meşhur Zile yangınını tarih düşürüp belgelemiştir.

Miladi takvime göre tarih bildirme: Zile’nin önemli âşıklarından Sadık Doğanay da doğum tarihini dizelerinde belgelemiştir.

Otuz üç de doğdum Yücepınar’da

Ömrüm geldi geçti kurtulamam da

Başım hâli değil dertte belâda

Zalim talih kader sana ne deyim (Sadık Doğanay)

Âşıkların, kimi zaman ölçü ve söyleyiş gereği tarih bildirirken kendilerine göre ve anlaşılacak bir biçimde kısaltmalar yaptıkları da görülür.

Nazire Söyleme

Aslında divan edebiyatına ait olan nazire, bir şairin şiirini, diğer bir şair tarafından, aynı uyak ve ölçüde olmak üzere benzer biçimde yazma demektir. Bir başka deyişle bazı kuralları gözeterek bir eseri ustalıkla taklit etmektir. Divan edebiyatının etkisi ile halk şiirinde de yaygın olarak kullanılmış, gelenek haline dönüşüp güzel örnekleri verilmiştir.

Nazire biçim ve içerik olarak aslına bağlı kalınarak yapılır. Nazire yapma işine de tanzir adı verilmektedir. Usta âşık şiirinin beğenilip tanzir edilişine memnun olduğu gibi, bir usta âşığın şiirine nazire yazan da ustalığını kanıtlamış olduğu için gurur duyar. Şiiri tanzir edilen de tanzir eden de memnun olur. Tokatlı pek çok âşığın ustaca uyguladığı bu biçimde, Ceyhunî’nin:

Evvelce ateş püskürürken ağzımdan

Şimdicik pamuğu yakamaz oldum

Tab’ü fer kesildi iki gözümden

İpliği iğneye takamaz oldum

diye başlayan şiirine Hüznî tarafından:

Kırcı boran duman tuttu dağları

Kapıdan dışarı çıkamaz oldum

Esti bad-ı hazan bozdu bağları

Bağıma bahçeme bakamaz oldum

biçiminde nazire yazılmıştır.

Zileli Ceyhunî’nin on dörtlükten oluşan, ilk ve son dörtlüğü:

İnkisar eylesem yazıktır sana

Döşek üzre yan gelesin sevdiğim

Ağzından burnundan hicran yerine

Parça parça kan kusasın sevdiğim

*

Ne düşmşsün Ceyhunî’nin kasdına

Zebaniler yapışalar destine

Dokuz ay yatasın bir yan üstüne

On bir ayda can veresin sevdiğim

biçiminde olan destanına Tokatlı Nurî’nin üç dörtlükten oluşan ve son dörtlüğü:

Ne düşmüşsün buNuri’nin kasdına

Yakan geçsinzebaniler destine

Dokuz ay yatasın bir yan üstüne

On bir ayda can veresin vay sebep

biçiminde olan bir naziresi bulunmaktadır.

Zileli Ârifî çıraklarından Zileli Lütfî ve Zileli Remzî’nin:

Neş’e müdam endamın keyf etti beni câmın

Olsun bize İn’amın doldur ver bâde sâki (Lütfi)

*

Sânih oldu ibtihaç harf olundu imtizaç

Benim derdime ilaç işte bu bâde sâki (Remzi)

biçimindeki dizelerle yüklü deyişleri naziredir. Seyranî'nin bir dörtlüğünde:

Nice defterlerden isim sildirdin

Gelmedi hiç senden ses kara bahtım

Bahtın gemisinde yelken yok bildin

Durma lodos gisi es kara bahtım

dediği şiirine. Tokatlı Nuri :

Yine defterlerden silmişler beni

Duyunca bir çirkin ses kara bastım

Sandılar gemimin yoktur yelkeni

İnadına coşkun es kara bahtım

biçiminde ustaca bir nazire yazmıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Âşıklık geleneklerinin tümünün en iyi ve en temiz Türkçe ile uygulandığı yörelerin başında Tokat Gelmektedir. Bu geleneğin çarhından çıkmış bir grup Tokatlı âşığı şu şekilde sıralamak mümkündür. Bir şiirinde:

Ârif isen yüksek olma türâb ol

Yerde biten yüze kimse basamaz

diyen Âşık Hüseyin; Yatırlar Destanı’na:

Niçin beğenmezsin şehri Zile’yi

Şeyh Ethem Çelebi bunda yatmaz mı

biçiminde özgün bir söylemle başlayan Seyid Derviş; Âşık Remzî’ye gelip, yaptırdığı bir çeşmeye ısrarla kitabe yazdırmak isteyen halk arasında iyi tanınmayan bir esnafa, hemen oracıkta:

Çaldın çırptın yaptırdın bir çeşme

İç suyunu kişne ha kişne

yazıp eline tutuşturan Remzî; Bir deyişinde:

Hey benim sevdiğim seni bu yerden

Alıp kaçsam da bir, kaçmasam da bir

Gizli sırlarımı dosta düşmana

Gayrı açsam da bir açmasam da bir

diyen Arifî; Bir deyişinde:

Der ki İsmail’im bu bir nur idi

Akıl fikir ermez bu bir sır idi

Bizim bildiğimiz Ali bir idi

Şimdi her köyde Ali eylediler

diyen Âşık İsmail; Bir şiirinde:

Zile dilberine meyil vereli

Aklımı başımdan yel aldı gitti

gibi Karacaoğlan edalı deyişleriyle ünlü Âşık Ali; Bir deyişinde:

Âşık olan kelamından bellolur

Hayır işi şerre yazmaz âşıklar

Mürşit meydanında pişer hallolur

Nefsi emareye uymaz âşıklar

gibi ustalık eseri deyişi ve:

Zefil Necmi dünya bana dar oldu

Masiva elinden işi zor oldu

Feryadı figanım ahü zar oldu

Saz oldu vücudum tel ne ilazım

biçiminde yöresel söyleyişi ustalıkla kullanan Tokat yöresi âşıklarının sadece birkaçıdır.