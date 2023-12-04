Aşılarda büyük tehlike. Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği yazıyla ortaya çıktı

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığ yeni bir firmdadab aşı takip sistemi cihazları aldı. Ancak yeni firmanın cihazlarda yaptığı değişiklik, cihazların yanlış alarm vermesine neden oldu.

Bakanlık konuyla ilgili Aile Sağlığı Merkezlerine yazı gönderdi. Gönderilen yazıda cihazın altı saat alarm vermeme durumunda aşıların bozuk sayılarak kullanılmayacağı belirtildi

"SAĞLAM AŞILARI KULLANAMAYACAĞIZ"

Cihazın arıza nedeniyle alarm vermediğini kaydeden Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı ise “Zaten aşı stokunda sorunlar yaşanıyor. Bir de cihaz arızası nedeniyle elimizdeki sağlam aşıları kullanamayacağız” dedi.

Bakanlığın ASM’lere gönderdiği aşıların soğuk zincirini koruması için fabrikadan çıktığı andan kişiye uygulandığı ana kadar sıcaklığının 2 ile 8 derece arasında olması gerekiyor. ASM’lerin aşı dolaplarında bunu takip etmek içinse 24 saaat boyunca kayıt alan ve geriye dönük 30 günün ısı derecelerini takip etmeye yarayan sıcaklık ölçer bulunuyor. ATS cihazları da dolaplardaki ısıyı kesintisiz takip ederek sıcaklığın 2 ile 8 derecenin dışına çıkması durumunda aile hekimlerine alarm veriyor.

"6 SAAT SONRA KULLANILMIYOR"

Bakanlıktan ASM’lere gönderilen yazıda da “Bağlantısı kopan ve sensör alarmları iki saati geçtiğinde sistem tarafından sorun yaşayan ATS cihazının bağlı olduğu dolap veya soğuk hava deposunda bulunan aşıların kullanımı durdurulacaktır. Altı saati geçtiğinde ise direk komisyona sevk edilecektir” ifadeleri kullanıldı.