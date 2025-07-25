‘Aşk Sadece Bir An’ zirveye oturdu

14-20 Temmuz haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Untamed’ ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde platformun Almanya yapımı orijinal filmi ‘Tuğla’ (Brick) ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Ballard’ zirvede yer almaya devam etti. Film kategorisindeyse Çakal ile Nilsu Berfin Aktaş’ı bir araya getiren ‘Aşk Sadece Bir An’ açılışını zirvede gerçekleştirdi.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Aşkı Hatırla’ üst üste beşinci haftasında da zirvede yer aldı. Film kategorisinde ise, sinemalarda bir milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Moana 2’ zirveyi oluşturdu.

‘Köpekbalığı Haftası’ heyecanı başlıyor

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarıyla heyecan verici karşılaşmalar, destansı derin deniz keşifleri, çeşitli ırklardan köpekbalıklarının alışkanlıkları ve çok daha fazlası bu sene Köpekbalığı Haftası’nda ekrana geliyor.

Geçtiğimiz yıl 25 milyondan fazla izleyici çeken okyanusun en üst düzey avcısının bir hafta süren kutlamasının ardından bu yıl da manşetlerden alınmış tüyler ürpertici köpekbalığı karşılaşmaları, nefes kesici sahneler ve uzman ve bilim insanlarının büyüleyici içgörüleri ve araştırmaları izleyiciyle buluşuyor.

28 Temmuz Pazartesi saat 22.50 itibarıyla Discovery’de başlayacak ‘Köpekbalığı Haftası’nda ‘Ölümcül Isırık’, ‘Jaws Dev Timsaha Karşı’, ‘Mercek Altında: Anne Çekiç Başlılar’, ‘Suçüstü: Köpekbalığı Saldırısı’, ‘Köpekbalığından Nasıl Kurtulursun?’, ‘Makozilla’ ve ‘Fırtınanın Kalbinde: Köpekbalığı Saldırıları’ programlarıyla ekrana gelecek. Destansı görüntüler ve çığır açan bilimsel keşifler, izleyicileri muhteşem bir yolculuğa davet ediyor.

Bu şarkıda herkes kendini bulacak

‘Üç Kuruş’, ‘Bu Nasıl Aşk’, ‘Öyle Biri Var’, ‘Geri Gelme’, ‘Yonca’ isimli şarkılarıyla ve son olarak Okan ve Volkan Kardeşler’le çıkardığı ‘Kesildi Fermanım’ adlı eserlerle müzik kariyerinde iddiasını sürdüren Özhan Urun, yeni çalışması ‘Gel Yeniden’i Rof Entertainment etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Özhan Urun’a ait şarkının düzenlemesini Yusuf Ekşioğlu, mix masteringini Buğra Kunt yapmış.

Özhan Urun, “Bu şarkıyı ve bundan önceki şarkılarımın hepsinde bir yaşanmışlık var. Bazıları benim bazıları da çevremdeki kişilerden etkilenip yazdığım eserler. Bu yüzden herkes yeni şarkımda da kendini bulacak. Çok severek yaptığım şarkımı herkesin seveceğini düşünüyorum. Takdir dinleyicinin. Ve kendi şarkılarımı seslendirmeye devam edeceğim” dedi.