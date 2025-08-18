‘Aşk ve Gözyaşı’ dizisi tutar mı?

atv’nin yeni sezonda yayınlanacak olan ‘Aşk ve Gözyaşı’ dizisinden ilk tanıtım geldi.

“Mutlu bir çift olduğumuza inandılar mı sence?” sloganıyla görücüye çıkan fragman, sosyal medyada da ilgi gördü. Dizinin başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç rol alıyor. O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizi, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Queen of Tears’ın Türk uyarlaması. Meyra (Hande Erçel) ve Selim’in (Barış Arduç) fırtınalı aşkını anlatan dizinin tanıtımını açıkçası ben beğenmedim. Tutar mı? İkilinin oyunculuklarına diyeceğim bir şey yok. Senaryo ne gerektiriyorsa onu canlandırıyorlar ama tanıtım, daha çok dijital platform işi gibi olmuş. Bu dizi, yaz dönemi için çekilmiş olsaydı, çok ideal bir alternatif olabilirdi. Çünkü, bu tarz dizilerin en güzel reyting aldığı zaman, yaz dönemidir. Umutsuz konuşmak istemiyorum ancak normal sezonda çok güçlü rakipleri var ve son dönemde reklam gelirlerinin düşüklüğü de göz önüne alınırsa, ayrıca bir de oyuncuların yüksek ücret almaları düşünülürse, işi çok ama çok zor. Çok iyi reyting alacak ya da yurt dışı satışları fazla olacak. O vakit, bir süre devam edebilir.

Bana göre, 4 bölümlük şansı var. Sonrası mı? Umarım, yanılırım. Şimdiden reytingi bol olsun.

‘Açık İlişki’, Eylül’de perde açıyor

Anadolu yakasının kültür, sanat ve eğlencenin odak noktası DasDas, Dario Fo’nun ‘Açık Aile’ adlı oyunundan uyarlanan ‘Açık İlişki’yle yeni tiyatro sezonuna hızlı bir giriş yapacak.

5 Eylül Cuma günü prömiyerini yaparak ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıkacak oyun için Binnur Kaya ve Mert Fırat, tiyatro sahnesinde buluşurken iki isim aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da beraber üstleniyor.

Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz kadın oyunları serisinden biri olan ‘Açık Aile’den uyarlanan ‘Açık İlişki’de evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiriliyor.

Çocukları sanatla buluşturan festival

‘Bak, Sanata Dönüştüm Ben’ başlığıyla 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Arter Çocuk Festivali, 4–11 yaş aralığındaki çocukları sanatın yaratıcı dünyasını keşfetmeye çağırıyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek festivalde çocuklar, rehberli sergi turları eşliğinde sanat yapıtlarını daha yakından inceleyecek; resim, heykel, origami, müzik, yoga ve hareket atölyelerinde sanatla iç içe olacaklar. İnteraktif keşif alanları ve çeşitli etkinliklerle desteklenen festival, çocuklara yaratıcılıklarını ifade etme, birlikte üretme ve öğrenme olanakları sunacak.

4. Arter Çocuk Festivali, katılımcılarını 3 gün boyunca Arter’in farklı mekânlarında ağırlayacak.