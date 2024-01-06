‘Aşka Düşman’ stratejisi tutmadı

TV8’in Kasım ortasında yayınını Ocak ayına ertelediği Aşka Düşman, önceki akşam izleyiciyle buluştu.

Büyük umutlarla başlayan dizi, reytinglerde adeta hüsran yaşattı. Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral gibi oyuncuların yer aldığı yapım; Total’de 19., AB’de 15. ve ABC’de ise 20. sırada yer aldı. Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Sakla Beni gibi güçlü yapımlara bir de gündüz kuşağı programları eklenince işinin hiç de kolay olmadığını ifade etmek isterim. Dizinin ileride alacağı reytingler ne olur bilemem ama ilk bölüm itibarıyla kanalın yayın erteleme stratejisinin tutmadığını görmek mümkün.

Bir anne tarafından yetiştirilen İnci Neva’nın (Buse Meral) Doktor Uygar (Cem Yiğit Üzümoğlu) ile yaşadığı imkânsız aşk hikâyesine odaklanan Aşka Düşman, önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans gösterecek? Bekleyip göreceğiz.

Ekranlara dönüşü ‘şahane’ olacak

Oyuncu Ece Uslu’yu uzun süredir pek görmüyorduk. Önceki gün Hilal Altınbilek ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Şahane Hayatım’ın (FOX TV) 10 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek 10. bölümüne konuk olacak. Diziye nasıl bir karakterle giriş yapacak? Bununla ilgili henüz detay yok ancak Ece Uslu’yu ekranda görmek, onu sevenler için güzel bir buluşma olacak.

Altınbilek ve Uslu, yıllar önce yine FOX’ta yayınlanan Karagül dizisinde de (2013-2016) birlikte rol almıştı. İkiliyi yeniden bir arada izlemek keyif verecek. Şimdiden merakla Çarşamba’yı bekliyorum.



‘Billur Örüntüler’ kitabı çıktı

Rıdvan Hatun’un ‘Billur Örüntüler’ isimli ilk öykü kitabı, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yazar, kitabında karanlıkta el yordamıyla ışığın düğmesine ulaşmaya çalışan insanları anlatıyor. Hayatta kalmaya çabalayan, başkalarının hayatta kalması için mücadele eden, aile denen taşıması zor yükü sırtlanan insanların birbirinden farklı dünyalarının küçük sahnelerinden büyük, tedirgin edici anlatılar var bu öykülerde.

Yumruğun nereden geleceğini kestiremiyorsunuz.