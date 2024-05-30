Askere gidecek olan gencin hazırladığı koli görenleri güldürdü: Paket paket sigara

Askere gitmeye hazırlanan bir genç, hazırladığı koli ile sosyal medyada gündem oldu. Genç, askeriye kurallarına aykırı olmasına rağmen koliye paket paket sigara koydu. Bu ilginç ve mizahi durumu videoya çeken genç, kısa sürede büyük ilgi topladı. Videoda, gencin koliye koyduğu sigaraları özenle yerleştirirken yaptığı espriler ve rahat tavırları, izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada hızla yayılan video, binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, gencin bu cesur ve eğlenceli yaklaşımını esprili bir şekilde yorumladı.