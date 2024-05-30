Yeni taşınan komşusunun kapısını çalıp kurallarını tek tek anlattı

Bir kadının, mahalleye yeni taşınan komşusunun kapısını çalıp kendi koyduğu kuralları anlattığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 35 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirten kadın, yeni komşusuna şu kuralları dayattı:

En geç 8’de eve gelmek zorunda.

En fazla 3 arkadaş getirebilir.

Evde parti veremez.

Komşularla yatamaz.

Mangal yapamaz.

Kuralları duyan ev sahibi adam, şaşkınlıkla burasının kendi evi olduğunu ve bu kurallara uymak zorunda olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın sinirlenerek, "Burası senin evin olsa da, benim mahallemde yaşıyorsun" dedi. Kadın ayrıca, yan evde oturduğunu ve pencereden baktığında adamın evinde olan her şeyi görebildiğini belirtti.

Bu ilginç olay, sosyal medyada büyük tepki çekti ve birçok kullanıcı, kadının davranışını eleştirdi.