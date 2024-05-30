Dışarıda bırakılan etin mide bulandıran değişimi

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi gören bir video, dışarıda bırakılan etin bozulma sürecini adım adım gözler önüne serdi. Videoda, etin bozulma süreci şu aşamalarla anlatıldı:

Hafif Bozulma: İlk birkaç saat içinde etin yüzeyinde hafif renk değişimi ve nemlenme başladı. Sineklerin Gelmesi: İlk günün sonunda etin kokusunu alan sinekler etin etrafında toplanmaya başladı. Kurtlanma: Sineklerin bıraktığı yumurtalardan çıkan kurtçuklar etin üzerinde ve içinde görünmeye başladı. Köpüklenme ve Renk Değişimi: Bozulmanın son aşamasında et köpüklenip yeşilimsi bir renge dönüştü.

Video, izleyenlere etin dışarıda bırakıldığında ne kadar hızlı bozulabileceğini göstererek hem bilgilendirdi hem de dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.