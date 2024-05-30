Bir sığınmacı dilek çeşmesine atılan paraları tek tek topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir sığınmacı dilek çeşmesine atılan paraları tek tek topladı

Yurtdışında dilencilik yaparak geçinen sığınmacı bir kadın, kent meydanında bulunan dilek havuzundan turistlerin attığı bozuk paraları topladı. Bu anlar, çevredeki turistleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Yurtdışında bir kent meydanında yaşanan ilginç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yerli ve yabancı turistlerin dilek dileyerek bozuk para attığı dilek havuzunda, bir sığınmacı kadının yaptığı hareket, çevredekileri şaşkına çevirdi. Görüntülerde, havuzun yanında hazır bekleyen kaçak sığınmacı kadın, turistlerin attığı paraları tek tek toplarken görüldü.

Olay, turistlerin dilek havuzuna para atmasının hemen ardından gerçekleşti. Paranın suya düşmesiyle birlikte sığınmacı kadın hızla harekete geçerek parayı havuzdan aldı. Bu anlar, meydanda bulunan diğer ziyaretçiler tarafından şaşkınlık ve gülümsemeyle izlendi.

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