Bir sığınmacı dilek çeşmesine atılan paraları tek tek topladı

Yurtdışında bir kent meydanında yaşanan ilginç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yerli ve yabancı turistlerin dilek dileyerek bozuk para attığı dilek havuzunda, bir sığınmacı kadının yaptığı hareket, çevredekileri şaşkına çevirdi. Görüntülerde, havuzun yanında hazır bekleyen kaçak sığınmacı kadın, turistlerin attığı paraları tek tek toplarken görüldü.

Olay, turistlerin dilek havuzuna para atmasının hemen ardından gerçekleşti. Paranın suya düşmesiyle birlikte sığınmacı kadın hızla harekete geçerek parayı havuzdan aldı. Bu anlar, meydanda bulunan diğer ziyaretçiler tarafından şaşkınlık ve gülümsemeyle izlendi.