﻿Asker eğlencesinde kavga çıktı

Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada bir genç, tabanca ile yaralandı. Kavgada E.Ş. (20) kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
AA'nın aktardığına göre; sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede ve hastane çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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