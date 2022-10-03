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Asker eğlencesinde kavga çıktı

Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 05:02
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Askere uğurlama eğlencesinde iki grup arasında kavga çıktı

Asker eğlencesinde kavga çıktı
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Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada bir genç, tabanca ile yaralandı. Kavgada E.Ş. (20) kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

AA'nın aktardığına göre; sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede ve hastane çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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