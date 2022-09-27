﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır." denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

SULTANBEYLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kocaeli'de iskeleye bağlı halde bakıma alınan gemide çalışma yapıldığı esnada denize düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Sultanbeyli'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Tersane Komutanlığında bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düşmüş, ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler hastanede tedaviye alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu. Bıyık'ın Sultanbeyli'de yaşayan ailesine acı haberi polis ekipleri ve askeri personel verdi. Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleriyse şehidin ailesini yalnız bırakmadı.