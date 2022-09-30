Rusya’dan tüyler ürperten görüntüler. Askere gitmek istemeyenler balyozlarla birbirlerinin kemiklerini kırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı ülkeyi karıştırdı. 18-35 yaş arasındaki gençlerin askere alınacağı açıklanırken on binlerce Rus, çeşitli yollarla ülkeden ayrıldı. Ayrıca çok sayıda ilde sokağa çıkan vatandaşlar bu kararı protesto etti.

YÖNTEMLER AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Diğer bir yandan ise askere alınmak istemeyenlerin akılalmaz yollara başvurduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, kadınların, eşlerini ve sevgililerini askere göndermemek için 'kol bacak kırma' araştırması yaptığı iddia edilmişti. Ayrıca sosyal medyada yer alan videoda ise bir kişinin, askere gitmemek bacağını kırdırttığını öne süren görüntüler olay olmuştu.

KOLUNU BALYOZLA KIRDIRTTI

Yine benzer bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve akıllara durgunluk verdi. Rus bir erkeğin, benzer bir yola başvurduğunu gösteren videoda, balyozlu bir kişinin sert bir darbeyle arkadaşının kolunu kırdığı görüldü.

Tüyler ürperten görüntü sosyal medyada hızla yayılırken izleyenler ise şoke oldu.