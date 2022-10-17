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Binanın temel kazısından hazine çıktı

Dünyanın farklı noktalarından eski dönemlere dair peş peşe yeni keşif haberleri geliyor. Suriye'de bir binanın altından neredeyse hiç hasar görmemiş 1.600 yıllık bir Roma mozaiği bulundu. İnşaat alanından askerler nöbet tutmaya başladı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:49
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Askerler nöbet tutuyor. Binanın temel kazısından hazine çıktı

Binanın temel kazısından hazine çıktı
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Yenişafak'ın haberine göre, Suriye’nin orta kesimlerindeki Humus’ta, neredeyse hiç hasar görmemiş 1.600 yıllık bir Roma mozaiği bulundu. 20 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki bu mozaik, Humus’a bağlı Rastan’daki bir binanın altında bulundu. Ayrıca bölgeden çok sayıda sikke ve heykelcik çıkarıldı.

Burası Suriye’deki iç savaşta 2018’e kadar isyancıların elinde bulunuyordu. Truva ve Amazon savaşlarından mitolojik sahnelerin betimlendiği mozaiğin, türünün nadir örneklerinden olduğu belirtiliyor.

Suriye’de 10 yıldan uzun süren savaş nedeniyle ülkedeki arkeolojik hazinelerin pek çoğu hasar gördü. Bu mozaik, 2011’de çatışmaların başlamasından bu yana Suriye’de bulunan en önemli arkeolojik keşif oldu.

Suriye'nin üçüncü büyük şehri olan Humus yakınlarındaki merkez Rastan kasabasındaki mozaik, gazetecilere gösterildi. Suriye’de Müzeler ve Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü’nden üst düzey yönetici Hamman Saad, Associated Press’e verdiği demeçte “Bu, küresel ölçekte nadiren görülen türden bir keşif” dedi.

Mozaiğin detaylı bir betimlemeye sahip olduğunu söyleyen Saad, bunlar arasında Herkül’ün Amazon kraliçesi Hippolyte’yi öldürdüğü bir diğer sahne yer aldığını aktardı.

Rastan, 2018’e kadar Suriye’de isyancıların en güçlü olduğu kentlerdendi. Suriye, arkeologlar için bir “sahipsiz define” olarak niteleniyor. Geçmiş uygarlıklardan kalan en görkemli tarihi eserler arasında Şam’daki Emevi Camii ve Palmira antik kenti gösteriliyor.

Palmira, IŞİD'in kontrolüne geçtikten sonra büyük hasar görmüş, antik kentin baş arkeoloğu Halid Esad da IŞİD tarafından öldürülmüştü. Savaş nedeniyle ülkede çok sayıda tarihi eser de hasar gördü ve yağmalandı, bazıları ülke dışına çıkarıldı, sikke ve heykelcikler için bir kara borsa oluştu.

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