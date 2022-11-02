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  • Şişli'nin ortasındaki cinayet IŞİD hesaplaşması çıktı! Katil eşini öldürmek üzereyken yakalandı

Şişli'nin ortasındaki cinayet IŞİD hesaplaşması çıktı! Katil eşini öldürmek üzereyken yakalandı

İstanbul’da önceki gece işlenen cinayetin sırrı çözüldü. Bir kişinin öldüğü ve bir kadının kaçırıldığı olay örgüt içi infaz çıktı. Terör örgütü IŞİD’in finansörü E.K., eşinin yine örgüt içinden bir arkadaşıyla kaçtığını öğrenince adım adım takip etti, daha sonra da aracın önünü kesip kurşun yağırdı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:13
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Şişli'nin ortasındaki cinayet IŞİD hesaplaşması çıktı!

Şişli'nin ortasındaki cinayet IŞİD hesaplaşması çıktı! Katil eşini öldürmek üzereyken yakalandı
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Olay, İstanbul Şişli'de meydana geldi. Pazartesi gecesi Muhammet Tek'in kaçırdığı öne sürülen kadınla içinde bulunduğu aracın önü 3 kişi tarafından kesildi. Terör örgütü IŞİD’in finansörü E.K., evden kaçan eşiyle aşk yaşadığını iddia ettiği arkadaşını Muhammed Tek'i aynı araçta görünce kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Polis olayda 3 kişiyi gözaltına aldı.

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EŞİNİ ÖLDÜRMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda sır perdesi kalktı. Hakkında IŞİD terör örgütüne finansörlük yaptığı gerekçesiyle arama kaydı bulunan E.K., evden kaçan eşini örgüt mensuplarından Muhammet Tek ile aynı araç içerisinde görünce önünü kesip kurşun yağdırdı. IŞİDterör örgütüne yardım ve üyelikten iki ayrı kaydı bulunan Tek, hayatını kaybederken, E.K. kaçtığı Sultanbeyli’deki bir evde eşini öldürmek üzereyken yakalandı.

Olay sonrası harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Muhammet Tek’in evli bir demir ustası, kaçırılan kadının ise eşini terk edip evinden kaçan 20 yaşındaki B.K. olduğunu tespit etti.

 

BİR SÜRE TAKİP ETTİKTEN SONRA OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ
Milliyet'ten Fırat Zengin'in haberine göre Araştırmayı derinleştiren polis olayın detaylarına da ulaştı. Cinayeti işleyen ve B.K.'yı kaçıran kişinin kocası E.K. (26) olduğunu, küçük yaşta dini nikahla evlenen çiftin reşit olunca resmi nikah kıydıklarını ancak B.K.'nin resmi nikahtan bir süre sonra kayıplara karıştığını tespit etti. Eşinin, arkadaşı ve aile dostu Muhammet Tek’in yanında olduğunu öğrenen E.K.'nın, bir süre takip ettikten sonra önceki gece aynı araç içerisinde oldukları anda önlerini kesip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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KATİL ZANLISI E.K

 

DAKİKALAR KALA POLİS KADINI KURTARDI
Cinayet sonrası Sultanbeyli’de bir evde saklandığı tespit edilen E.K., eşi B.K.’yı öldürmesine dakikalar kala polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Genç kadının kurtarıldığı operasyon sonrası Kaya’nın üç akrabasının daha gözaltına alındığı öğrenildi.

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MUHAMMED TEK

 

İKİ AYRI OPERASYONDAN HAKKINDA ARAMA KARARI 
Öte yandan Muhammet Tek’in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü IŞİD’in İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı, arkadaşı olan katil zanlısı E.K.'nın ise yine IŞİD finansörlüğünden hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

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