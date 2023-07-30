Askerlik süresi uzatılacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik süresinin uzatılacağı iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu. Askerliğin uzatılması ile ilgili bir çalışma olmadığı açıklandı.

Askerlik süresi uzatılacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde yazılan “askerlik hizmet süresinin uzatılacağı” konusunda çeşitli iddialar vardı. Bahse konu iddialar konusunda Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

ZORUNLU ASKERLİK SÜRESİ 6 AY

26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren askerlik kanununa göre askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay oldu. Bedelli askerlik ise kalıcı hale getirildi. Bedelli askerlik süresi ise 1 ay olarak belirlenmiştir.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
İstanbul’un taşı toprağı artık sığınmacı ve pahalılık oldu Güncel
İstanbul’un taşı toprağı artık sığınmacı ve pahalılık oldu
MSB duyurdu. Taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
MSB duyurdu. Taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor? Keşfet
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Hakan Sayılı Karşıyaka'da Spor
Hakan Sayılı Karşıyaka'da
Şarkıcı Pınar Soykan Yapay Zeka yüzünden evini tek etti Magazin
Şarkıcı Pınar Soykan Yapay Zeka yüzünden evini tek etti
Elazığ'da sokak sokak kaybolan köpeğini arıyor Güncel
Elazığ'da sokak sokak kaybolan köpeğini arıyor