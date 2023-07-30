Askerlik süresi uzatılacak mı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde yazılan “askerlik hizmet süresinin uzatılacağı” konusunda çeşitli iddialar vardı. Bahse konu iddialar konusunda Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

ZORUNLU ASKERLİK SÜRESİ 6 AY

26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren askerlik kanununa göre askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay oldu. Bedelli askerlik ise kalıcı hale getirildi. Bedelli askerlik süresi ise 1 ay olarak belirlenmiştir.