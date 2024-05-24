Askıda simit öğrenciye niyet emekliye kısmet. ‘Biz verirken utanıyoruz’

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Askıda simit öğrenciye niyet emekliye kısmet. ‘Biz verirken utanıyoruz’

Ankara’da, “Askıda simit” uygulaması başlatan sokak simitçileri, öğrencilere yönelik başlatılan uygulamadan yetişkin insanların da faydalandığını belirterek, “Onlar isterken biz verirken utanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de ekonomik kriz, her geçen gün milyonlarca vatandaşın yoksullaşmasına neden oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanana verilerine göre, 2023 yılında 3 milyon 472 bin 393 vatandaş gıda yardımı kapsamına alındı. Yoksullukla mücadele eden kişi sayısı giderek artarken Türkiye’de son yıllarda fiyatı sürekli artan ve son olarak 10 TL’ye yükselen simit de askıya çıkarıldı.

Ankara’da, belediyenin tahsis ettiği alanda tezgahı bulunan bir esnaf, çorbada tuzu olsun diyerek askıda simit uygulaması başlattığını, askıya bırakılan simit sayısı kaç olursa olsun, askıdan simit almak isteyen kimseyi geri çevirmediklerini ifade etti.

Esnaf, konuya ilişkin yaptığı açılamada, öğrencilerin yararlanması için başlattıkları uygulamadan zamanla diğer vatandaşlarında faydalanmaya başladığını gördüğünü söyledi. İnsanlar bir simit bile alamayacak duruma getirildiğini belirten esnaf, “Onlar isterken biz ise verirken utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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"TALEP KARŞILANAMIYOR"

Ankara Kızılay Meydanı Meşrutiyet Caddesi’nde belediyenin tahsis ettiği alanda tezgahı bulunan bir simitçi, günde en az 100 kişinin askıda simit sorduğunu belirtti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamanın zamanla yaşı fark etmeksizin herkesin ilgisini çektiğine dikkat çeken esnaf, günde en fazla 35-40 simit askıya bırakıldığını ancak talebin bunun çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Esnaf, “Hiçbir geleni geri çevirmiyor, kârımdan kısmak uğruna cebimden karşılıyorum” diye konuştu.

"EMEKLİLİK YAŞINDAKİLER DE İSTİYOR"

Kendisinden askıda simit alan öğrencilerin büyük bölümünün günü bir simitle geçirdiğini öne süren başka simitçi ise, “İnsanlar o kadar muhtaç durumda ki kimse suiistimal etmiyor. Gerçekten ihtiyacı olanın istediğini görebiliyoruz. Emeklilik yaşındaki insanların gelip askıda simit sorduğu da oluyor. Utana sıkıla soruyorlar. Öğrenciler geliyor, üç kişiler. Bir simit alıyorlar, bölüşüyorlar. Uygulamadan sonra, bir simit onlardan iki simit bizden durumu oldu. Uygulamadan gerçekten ihtiyacı olanların faydalanması güzel ama bir yandan da ülkemizin geldiği kötü durumu gösteriyor."

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