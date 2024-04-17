Aşkın Nur Yengi'nin 'emekli maaşı' yorumu olay oldu

90’lı yıllarda çıkardığı albüm ve parçalar ile kendisinden sık sık bahsettiren ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, şu günlerde de bir albüm hazırlığında. Bir yandan konserlerine de devam eden ünlü sanatçı sempatik tavırları ve açıklamaları ile isminden söz ettirmeye devam ediyor.

"10 BİN TL İLE YAŞAMAK ZORUNDA OLURSAM"

Aşkın Nur Yengi son yıllarda toplumun kanayan yarası olan Emekli maaşı hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ile oluşan ekonomik buhrana yorum yapan Yengi, “10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. Ana işi yapıp, emekliliği ikinci meslek olarak görmek zorunda kalacağım” ifadelerini kullandı.

Aşkın Nur Yengi’nin emekli maaşı hakkında yap tığı açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken emeklilerin içinde bulunduğu durum yeniden özetlendi.