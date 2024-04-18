Nurgul Yeşilçay'dan lahmacun kombini. İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de göz kamaştıran Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Verdiği kiloların ardından incelen Yeşilçay zayıflama sırrını anlatmış tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu açıklamıştı. Ünlü isim, ayrıca sabah uyandıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediğini de açıklamıştı.



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Sosyal medyada aktifliğiyle sevenlerine tarafından takip edilen ünlü oyuncu paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzel oyuncu bu kez de paylaştığı birbirinden güzel fotoğraf ile göz kamaştırdı.

"SURATSIZLIK VE FULL MAKYAJ OLMAZSA OLMAZ"

Yazın kapı açmasıyla beraber tatil sezonu yavaş yavaş başlıyor. Tatil için en çok tercih edilen konumlardan biri de Bodrum oluyor. Bodrum'daki lahmacun fiyatları her yıl gündeme gelerek sık sık konuşuluyor. Konuyla ilişkin esprili bir paylaşım Nurgül Yeşilçay'dan geldi.

Yeşilçay, 'Lahmacun kombini' paylaşımı yazarak mayosuyla poz verdi. İddialı pozlarına ise "'Lahmacun kombini' geldi. Bodrum 2024 lahmacun tarifesi belirlendiğine göre ona en uygun sizi zengin gösterecek kombin önerimle buradayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz" notunu da ekledi.