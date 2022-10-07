Sağlığınız için bu gıdalara dikkat. Asla evinize sokmayın

Sağlık için beslenmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtilirken diğer yandan doğru beslenme hastalıklardan korunmamızı sağlarken sağlıksız beslenmek birçok hastalığa da davetiye çıkardığı vurgulandı.

Severek tükettiğimiz yiyeceklerin zararları bilinmemesi korkuturken öte yandan ise yediğimiz birçok gıda yavaş yavaş hasta olmamıza neden olduğu bildirildi.

Yapılan araştırmalara göre kanserin, kalp ve damar hastalıklarının, diyabetin, böbrek hastalıklarının oluşmasında oldukça etkisi olan yanlış beslenme hayatımızı tehlikeye attığı bildirildi.

Daha lezzetli diye aldığımız gıdalar bizi hastalıklara sürüklüyor olabileceği bildirildi. Üstelik masum görünen bu gıdaların zararları yeteri kadar bilinmiyor. Özellikle pratik olduğu düşünülerek alınan paketlenmiş ve hazır gıdalar sağlık için çok büyük tehlike oluşturuyor.

İŞTE ASLA YEMEMENİZ GEREKEN GIDALAR…

-LAVAŞ

Çok aşırı tüketimlerde, metabolizmayı yavaşlattığı ve de damar tıkanıklıklarına neden olduğu bildirildi.

-HAZIR ÇORBA

Hipertansiyonu olanlar için büyük bir risk oluştururken, sağlıklı kişilerde de kan basıncını olumsuz etkileyebilir aynı zamanda vücutta ödem oluşmasına neden olabileceği ifade edildi.

-TURŞU

Sağlık riskleri akılda tutulmalı ve turşu tüketiminde kesinlikle aşırıya kaçılmaması gerektiği vurgulandı.

-TUZ

Fazla tuz tüketimi kan basıncının artarak yüksek tansiyon, kalp ve damar sorunlarının ortaya çıkmasına neden olduğu bildirildi.

- MEYVE SUYU

Meyve suyu, bolca içtiğinizde en az gazlı içecekler kadar tehlikelidir ya da zararlı olduğu ifade edildi.

-YAĞSIZ VE AZ YAĞLI SÜT

Amerikan Beslenme Dergisi’nde yayınlanan 2016 araştırması, az yağlı süt benzerleri yerine onu yemek için güçlü bir örnek haline getiriyor.

-HAZIR ET SULARI- BULYONLAR

Et ve tavuk bulyonların bu kadar çok zararlı olmasının sebebi ise içeriğinde yer alan mono sodyum gluatamat (MSG). Et bulyonların neden olduğu hastalıklar arasında Parkinson, sara, diyabet, obezite ve Alzheimer gibi önemli sağlık sorunları yer aldığı bildirildi.

-HAZIR PUDİNG

Puding tüketimi bağırsakların da sağlığını bozabileceği için; metabolizmanıza zarar verebildiği bilinirken hazır puding karışımında bol miktarda sodyum bulunmakta olduğu vurgulandı.

-İŞLENMİŞ ET

Sağlık riskleri akılda tutulmalı ve turşu tüketiminde kesinlikle aşırıya kaçılmaması gerektiği vurgulandı

-MARGARİN

Margarin ham maddesi olan yağların bitkisel özellik taşımalarına karşın üretim süreci sentetik ve yapay olduğu bildirildi. Sonuç olarak da zamanla kalp hastalığı gibi olumsuz durumlara neden olabilir. Kolesterol oranını yükseltmesi de bir başka olumsuz etkisidir.

