Aslı Enver'den karnı burnunda poz

Oyuncu Aslı Enver, kasım ayında Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenmişti. Bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Enver yeni dizisi Arayış’ın galasında karnı burnunda poz verdi.

Aslı Enver'den karnı burnunda poz

Editör: Özlem KIRAL

Kasım ayında bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ve hamile olduğu öğrenilen Aslı Enver, ilk bebeğini kucağına almak için heyecanlanıyor. Yeni dizisi Arayış ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Enver galadan pozlarını paylaştı.

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39 yaşındaki ünlü ismin gala pozlarına adeta beğeni yağdı.

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Instagram’da 6,5 milyon takipçisi bulunan Enver’in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Demet Akalın, Lara Paşalı ve Eda Ece de yer aldı.

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Ünlü ismin takipçileri “Asalet budur”, “Hamilelik çok yakışmış”, "Bu kadar tatlı ve asil olunmaz", "Çok güzel bir anne olacaksın", "Senin güzelliğin başka bir şey" yorumlarında bulundu.

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