Aslı Enver anne oldu. Bebeğinin ismi ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

"ÇOK YENİ BİR DÖNEM"

Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorularla alakalı, "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ise yeni dizisinin özel gösteriminde objektiflere yansımıştı. Hamilelik süreci ile ilgili konuşan Enver, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" demişti.

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Son olarak başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin dün gece dünyaya gelen kız bebeklerinin adı, Elay oldu.

Altunizade'de özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında, 39 yaşındaki Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.