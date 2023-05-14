Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler

7 aylık hamile olan Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, Roma tatilleri dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Enver’in doğum gününü kutlamak için Roma’ya gittiklerini belirten Berkin Gökbudak, oyumuzu kullanmak için döndük” diye konuştu.

Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler

Editör: Osmancan EROK

Aslı Enver, 10 Mayıs’taki doğum gününü eşi Berkin Gökbudak ile Roma’da baş başa kutladı. Seçim nedeniyle tatillerini kısa kesen ünlü çift önceki akşam Roma dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektife takıldı

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7 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Aslı Enver’in göbeğinin iyice büyüdüğü dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Berkin Gökbudak “Aslı’nın doğum günü kutlaması için çok kısa gittik geldik. Oyumuzu kullanmak için döndük. Keyifliydi gayet” dedi.

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